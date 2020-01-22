ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" звільнили з російської колонії

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 13:25
Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" звільнили з російської колонії
Фото: Рустем Ваїтов (facebook com crimeansolidarity)

Рустема Ваїтова та Нурі Примова звільнили з російського ув'язнення

Двох фігурантів севастопольської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" Рустема Ваїтова та Нурі Примова звільнили з російського ув'язнення. Про це повідомляє адвокат Едем Семедляєв, передає "Крим.Реалії",

Ваїтов відбував покарання в колонії міста Курган.

"Рустем Ваїтов виглядає як людина, що відсиділа у колонії п'ять років. Тому, в першу чергу, ми зараз попрямуємо в діагностичний центр, де йому зроблять МРТ. І завтра після обіду вже будемо вдома, в Криму", - сказав адвокат,.

Ваїтов став першим кримським ув'язненим, заарештованим після російської анексії півострова у "справі Хізб ут-Тахрір", який звільнився, відбувши весь термін ув'язнення.

Нагадаємо, у політв'язня Айдера Джеппарова, якого утримують в СІЗО анексованого Криму, виявили пухлину, через це у нього є скарги на постійну сильну зубну і головну біль.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді підконтрольний суд РФ у Криму залишив Джеппарова і ще п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" під вартою до 5 лютого.

До цього, 12 листопада, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя продовжив термін тримання під вартою шістьом фігурантами другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

В анексованому Криму незаконно заарештували українця за "держзраду" Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" може втратити слух, - адвокат
Новини України политзаключенныеХізб ут-Тахрір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся