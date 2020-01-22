Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Володимир Зеленський закликав учасників форуму стати акціонером успіху нової України"

Президент України Володимир Зеленський на форумі в Давосі назвав головну задачу України. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, головне завдання України полягає в тому, щоб стати лідером Східної та Центральної Європи.

"Який на вашу думку є завдання країни, яка втратила частину своєї території та є далеко не найбагатшою в Старому Світі? Стати лідером Східної Європи та Центральної Європи", - заявив Зеленський.

Також Володимир Зеленський закликав учасників форуму стати акціонером успіху нової України".

"Ми пропонуємо вам всім стати акціонером успіху нової України. Сьогодні прагматичному світі не вистачає дива, а світова економіка, яка знаходиться на порозі нової глобальної кризи, потребує економічне диво. Україна - це саме те місце, де трапляються дива. І моя мета, щоб у підручниках поряд з кейсами Сінгапуру та Південної Кореї з'явилася Україна... Сьогодні ми недоінвестовані й недолюблені...", - додав він.

Виступ Президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумах у місті Давос. Виступ Президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумах у місті Давос. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 22 січня 2020 р.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський бере участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму. Зеленський повинен виступити на форумі й зустрітися з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.