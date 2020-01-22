У Києві сталася бійка за участю народного депутата

Ілля Ківа (фото: РБК-Україна)

Нардеп звернувся в поліцію

В одному з ресторанів Києва в Печерському районі сталася бійка за участю народного депутата Іллі Киви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Повідомляється, що Кива звернувся із заявою про отримання тілесних ушкоджень.

"За попередньою інформацією, в ресторані між заявником і його знайомим стався словесний конфлікт, в результаті якого виникла короткочасна бійка. Нардепу надана медична допомога без госпіталізації. Зараз правоохоронці проводять заходи для встановлення місцеперебування іншого учасника інциденту, який з місця пригоди виїхав на автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що факт події зареєстрували в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде дана правова кваліфікація події.

За повідомленням низки ЗМІ, Кива побився з ветераном АТО. Інцидент стався 22 січня близько 12:00 в ресторані "МОССО". У підписі до відео, яке опублікував один з Telegram-каналів йдеться, що народний депутат зустрічався з "представниками кримінального світу Дніпра", і в якийсь момент у нього виник конфлікт з відвідувачем.

На опублікованому запису видно, що Ківа підходить до чоловіка і завдає йому удару головою, в результаті чого отримує удар в обличчя кулаком.

Ківа знову відзначився... Самэц! Опубліковано Світланою Мащенко Середа, 22 січня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на місці скандальної забудови на вулиці Микільсько-Слобідській сталася масова бійка зі стріляниною. В результаті зіткнень постраждали дві людини.