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Зеленський оголосив про податкові канікули для іноземних інвесторів

Новини » Політика     22.01.2020 - 17:59
Зеленський оголосив про податкові канікули для іноземних інвесторів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами президента, до приватизації готові 500 підприємств

Президент Володимир Зеленський на форумі в Давосі заявив, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

По цьому президент додав, що на початку весни в Україні стартує програма приватизації.

"На початку весни стартує програма приватизації. На сьогодні 500 підприємств готові. У перші два роки всім інвесторам, які прийдуть на приватизацію 10 млн доларів і вище, ми даємо податкові канікули. Ви не будете платити п'ять років податок на прибуток. Ласкаво просимо!", - заявив він.

Виступ Президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумах у місті Давос.

Виступ Президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумах у місті Давос.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 22 січня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що головне завдання України полягає в тому, щоб стати лідером Східної і Центральної Європи. Також Володимир Зеленський закликав учасників форуму стати акціонером успіху нової України".

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський бере участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму. Зеленський повинен виступити на форумі і зустрітися з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

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