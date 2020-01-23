Выступление Зеленского в Давосе и рост числа жертв китайского вируса: новости за 22 января

Коллаж РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в Китае было зарегистрировано 17 случаев смерти от нового типа коронавируса, Белый дом опубликовал документы о блокировке военной помощи Украине. Подробнее о том, что произошло в среду, 22 января, - в материале РБК-Украина.

Зеленский на форуме в Давосе: главное

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Свое выступление с трибуны в Давосе Зеленский начал с того, что сепаратистские движения угрожают миру, а Украине недостаточно всемирной озабоченности в контексте российской агрессии.

По словам президента, несмотря на внешнюю агрессию, Украина должна стать лидером Восточной и Центральной Европы. Зеленский также сравнил страну с Google и призвал иностранных инвесторов стать "акционером успеха новой Украины".

Зеленский заявил о том, что по итогам нормандской встречи в Париже на сегодня не удалось только полностью прекратить огонь на Донбассе. Президент считает, что война может завершиться уже завтра, если этого захотят все стороны. В то же время он сделал неоднозначное заявление о том, что "мы готовы прекратить ее сегодня".

Зеленский повторил, что Украина видит свое будущее в Евросоюзе, и Брюсселю для этого нужно всего лишь принять страну в состав ЕС. По его мнению сегодня для этого удобное время.

"Может когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter?", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский напомнил, что в начале весны в Украине стартует программа приватизации, и пообещал иностранным инвесторам налоговые каникулы. В частности, он налога на прибыль в течение пяти лет освободят инвесторов, которые принесут в экономику 10 млн долларов и больше.

Зеленский может встретиться с Путиным в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретится в Израиле. Об этом сообщают росСМИ. Как отмечается, президенты приедут в Израиль по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим.

В Офисе президента Украины не исключили возможную встречу президентов. Сообщается, что в случае такой встречи украинская сторона будет обсуждать лишь вопросы дальнейшего обмена пленным.

Белый дом опубликовал документы о блокировке военной помощи Украине

Административно-бюджетное управление при президенте Соединенных Штатов опубликовало документы, касающиеся блокировки военной помощи Украине администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неправительственную организацию American Oversight.

В документах фигурирует ответственная чиновница Пентагона Элейн МакКастер, заместитель директора Административно-бюджетного управления Майкл Даффи, другие чиновники, а также запросы офисов конгрессменов.

Кива подрался в ресторане Киева: набросился на ветерана (видео)

В одном из ресторанов Киева в Печерском районе произошла драка с участием народного депутата Ильи Кивы.

По сообщению ряда СМИ, Кива подрался с ветераном АТО. Инцидент произошел 22 января около 12:00 в ресторане "МОССО". В подписи к видео, которое опубликовал один из Telegram-каналов говорится, что народный депутат встречался с "представителями криминального мира Днепра", и в какой-то момент у него возник конфликт с посетителем. На опубликованной записи видно, что Кива подходит к мужчине и наносит ему удар головой, в результате чего получает ответный удар в лицо кулаком.

Сообщается, что Кива обратился с заявлением о получении телесных повреждений. Открыто уголовное дело.

Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" освободили из российской колонии

Двух фигурантов севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова и Нури Примова освободили из российского заключения. Об этом сообщает адвокат Эдем Семедляев, передает "Крым.Реалии",

Ваитов стал первым крымским заключенным, арестованным после российской аннексии полуострова по "делу Хизб ут-Тахрир", который освободился, отбыв весь срок заключения.

В Китае число заболевших вирусной пневмонией превысило 570 человек

Число людей, заболевших новым типом коронавируса в 25 провинциях Китая, достигло 571. Об этом сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения, передает РБК-Украина со ссылкой на Хinhua.

Отмечается, что 22 января был выявлен 131 новый случай заражения пневмонией и 257 новых предполагаемых случаев заболевания.

По состоянию на полночь среды, в стране было зарегистрировано 17 случаев смерти от пневмонии. Все они произошли в провинции Хубэй. Умершим от вируса было от 48 до 89 лет.

Трамп и Грета Тунберг обменялись "любезностями" в Давосе (видео)

Дональд Трамп назвал Грету Тунберг "очень злой" и признался, что толком ничего о ней не знает. Президент США в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе в Швейцарии также нелестно высказался об экоактивистах и призвал "отвергать вечных пророков", которые предупреждают о грядущем апокалипсисе. Высказывание американского лидера про 17-летнюю шведскую активистку по климату прозвучало в интервью The Wall Street Journal.

21 января Тунберг выступила на Форуме в Давосе и заявила собравшимся бизнесменам и политическим лидерам, что они не делают достаточно для борьбы с изменением климата, призвав их воспринимать это как "настоящий кризис".

Скандал на Голос країни 2020: подопечная Дана Балана угодила в "Миротворец"

Участница шоу Голос країни-10 Василиса Старшова, которая была вокалисткой в российской группе "Ленинград", но сейчас решила заняться сольной карьерой, угодила в базу сайта "Миротворец". Подопечную Дана Балана на популярном конкурсе обвиняют в незаконном посещении оккупированного Крыма в августе 2016 года.

В заявлении администраторов сайта "Миротворец" говорится, что Старшова - нарушительница государственной границы Украины - сейчас в Киеве, и про ее точное местонахождение знают организаторы конкурса.