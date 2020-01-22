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РосЗМІ анонсували зустріч Путіна із Зеленським в Ізраїлі

Новини » Політика     22.01.2020 - 12:36
РосЗМІ анонсували зустріч Путіна із Зеленським в Ізраїлі
Колаж РБК-Україна

Володимир Путін і Володимир Зеленський приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, президенти приїдуть до Ізраїлю з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим.

Відзначимо, Офіс українського президента повідомляв, що Зеленський поїде до Ізраїлю після Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Однак, в програмі візиту Зеленського тільки переговори з керівництвом Ізраїлю і зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл. Робочий візит Зеленського в Ізраїлі відбудеться 23-24 січня.

Нагадаємо, сьогодні український президент виступить на форумі в Давосі зі спецзаявою. На цьому форумі також присутній і Путін.

РБК-Україна писало, що 9 грудня в Парижі відбулася зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. В рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

Тоді повідомлялось, що наступна зустріч Зеленського і Путіна пройде, як мінімум, не пізніше ніж через чотири місяці на нормандському саміті в Берліні.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінІзраїль
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