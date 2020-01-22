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Зеленський: Україні мало всесвітньої стурбованості

Новини » Політика     22.01.2020 - 17:36
Зеленський: Україні мало всесвітньої стурбованості
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, українському народові недостатньо захисту України з боку міжнародних організацій

У середу, 22 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією. Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі під час свого виступу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українському народові недостатньо захисту України з боку міжнародних організацій

"Шостий рік в моїй країні йде війна, шостий рік, як Росія анексувала частину територій, незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права і сотні організацій, які повинні його захищати. Світ об'єднався навколо вирішення цих питань. Але чи достатньо цього українцям?... Чи достатньо українцям всесвітньої стурбованості? Цього мало, і це правда", - заявив Зеленський.

РБК-Україна раніше писало, що Зеленський провів першу зустріч на полях форуму в Давосі. Президент зустрівся з головою правління і генеральним директором компанії Cargill Inc і попросив більше інвестувати в аграрну сферу України.

Нагадаємо, форум у Давосі стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня. Тема зустрічі в цьому році: "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ". Обговорення сесії торкнуться таких ключових тем, як "збереження планети", "суспільство і майбутнє праці", "технології на благо", "справедливі економіки", "здорове майбутнє".

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