Білий дім опублікував документи про блокування військової допомоги Україні

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Документи, опубліковані на 192 сторінках, були оприлюднені в рамках закону про свободу інформації

Адміністративно-бюджетне управління при президентові Сполучених Штатів опублікувало документи, що стосуються утримання військової допомоги Україні адміністрацією Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неурядову організацію American Oversight.

В документах фігурує відповідальний чиновник Пентагону Елейн МакКастер, заступник директора Адміністративно-бюджетного управління Майкл Даффі, інші чиновники, а також запити офісів конгресменів.

Документи, опубліковані на 192 сторінках, були оприлюднені в рамках закону про свободу інформації. American Oversight надіслала кілька запитів до OMB, щоб з'ясувати роль відомства припинення військової допомоги Україні в рамках спроби президента Трампа чинити тиск на Україну для початку політичного розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Опубліковані документи говорять про те, що підготовча робота по заморожуванню допомоги Україні, ймовірно, велася ще до розмови президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа від 25 липня.

Зокрема, 24 липня Даффі отримав спеціальний меморандум по Україні.

"Ми будемо готові відповісти на будь-які ваші питання і з задоволенням їх обговоримо, якщо буде потрібно", - написав офіційний представник Управління Підлогу Денаро Даффі.

Нагадаємо, раніше близький соратник адвоката президента США Лев Парнас розповів, що Дональд Трамп погрожував Володимиру Зеленському заморозити всю американську допомогу, якщо не буде відкрито розслідування проти Байдена.

Крім того, у Конгресі Сполучених Штатів оприлюднили нові докази у справі імпічменту Дональда Трампа. Докази будуть надані судового комітету Палати представників для передачі в Сенат разом зі статтями про імпічмент. Зокрема, у США опублікували листування партнера Джуліані з Луценком, Аваковим і Бакановим.