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Зеленський про війну на Донеччині: якщо всі захочуть, вона припиниться завтра

Новини » Політика     22.01.2020 - 18:05
Зеленський про війну на Донеччині: якщо всі захочуть, вона припиниться завтра
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, він "бачить світло попереду", але поки ще не вдалося припинити вогонь

У середу, 22 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони. Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі під час свого виступу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поки ще не вдалося припинити вогонь, але він "бачить світло попереду".

"Ми не змогли поки ще повністю припинити вогонь... втрачати українців... Я бачу світло попереду, і якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра. Україна захищає свою землю, але ми всі розуміємо, що готові припинити її сьогодні", - сказав президент.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії. Він заявив, зараз дуже слушний час для такого рішення.

Глава держави також заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

Також на форумі в Давосі Зеленський заявив, що головна задача України полягає в тому, щоб стати лідером Східної та Центральної Європи.

Нагадаємо, форум у Давосі стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня. Тема зустрічі в цьому році: "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ". Обговорення сесії торкнуться таких ключових тем, як "збереження планети", "суспільство і майбутнє праці", "технології на благо", "справедливі економіки", "здорове майбутнє".

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