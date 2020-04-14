Позачергове засідання Ради та посилення пожеж в Чорнобилі: новини за 13 квітня

Верховна Рада України провела позачергове засідання, в Києві місцями можуть ввести примусовий карантин, пожежа в Чорнобильській зоні наблизилася до сховищ з радіовідходами. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 13 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Рада провела позачергове засідання: основні рішення

На позачерговому засіданні Верховна рада розглянула і відхилила 13 постанов про скасування закону про ринок землі. Таким чином нардепи розблокували підписання законопроекту, передає кореспондент РБК-Україна.

Рада остаточно прийняла закон про доступ українців до кадастрів. За нього проголосували 302 парламентарії. Ухвалення документа відбулося без обговорення.

Верховна рада України прийняла за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. На Фонд боротьби з коронавірусом направлять майже 65 млрд гривень.

Рада посилила відповідальність за забруднення повітря і спалювання сухої трави. Передбачається істотно підвищити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

Коронавірус в Україні і в світі

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