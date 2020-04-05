Пожежа в Чорнобильській зоні: у ДСНС розповіли подробиці гасіння

Фото: пожежа в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

Рятувальники продовжують гасити два осередки

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли подробиці гасіння пожежі у Чорнобильській зоні. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, станом на 13:30 неділі, 5 квітня, продовжується гасіння двох осередків. Авіацією ДСНС здійснено 17 скидів води.

"Станом на 13:30 5 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння двох осередків, а саме: між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га. До гасіння залучено 124 чол. та 28 од. техніки, з них від ДСНС 74 чол. о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН - 32П та вертольот МІ - 8). Авіацією ДСНС здійснено 17 скидів води (64 тонни), з них вертольотом МІ-8 – 12 скидів, літаками АН-32П – 5 скидів", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники також гасять осередок пожежі біля с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га.

У повідомленні підкреслюється, що радіаційний фон у межах норми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пожежа в Чорнобильській зоні поширилася на територію понад 100 гектарів. В.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов підкреслював, що ситуація з ліквідацією загоряння складна, оскільки її гасіння ускладнює підвищений радіаційний фон.

Як писало РБК-Україна раніше, у ДСНС стверджували, що станом на ранок, 5 квітня, відкритого вогню у зоні пожежі немає, спостерігається лише тління окремих ділянок.

Так, 4 квітня у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа в лісі. Площа пожежі становила 20 гектарів. Рятувальники залучили до гасіння авіацію.