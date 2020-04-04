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У Чорнобильській зоні горить ліс

Новини » Надзвичайні події     04.04.2020 - 17:48
У Чорнобильській зоні горить ліс
Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

Площа лісової пожежі складає 20 гектарів

У Чорнобильській зоні відчуження сьогодні, 4 квітня, сталася лісова пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, близько 13:22 вони отримали інформацію про загоряння лісу в Чорнобильській зоні відчуження поблизу села Володимирівка. Площа пожежі на території лісництва складає 20 гектарів.

Близько 15 години з Ніжина для гасіння лісової пожежі вилетіли два літаки АН-32П та вертоліт МІ-8. До гасіння пожежі в зоні відчуження залучені 91 вогнеборець та 18 одиниць техніки.

"Труднощі гасіння полягають у тому, що на окремих ділянках підвищений радіаційний фон. Загрози населеним пунктам немає", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області за останню добу зафіксували понад 120 пожеж в екосистемах загальною площею 135 гектарів. На території Києва все ще триває ліквідація.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області сталася пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку. Поблизу автошляху Одеса-Рені сталося загоряння сухої водно-болотяної рослинності.

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