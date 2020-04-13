Рада розблокувала підписання закону про ринок землі

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарії відхилили 13 проектів постанов про скасування закону

На позачерговому засіданні Верховна рада розглянула і відхилила 13 постанов про скасування закону про ринок землі. Таким чином нардепи розблокували підписання законопроекту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, парламентарії не підтримали проекти постанов №№2178-10-П - 2178-10-П12 "Про скасування рішення Верховної ради про прийняття у цілому як закону проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Підкреслимо, зараз підписання закону розблоковане для глави парламенту Дмитра Разумкова і відповідно для президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва просили заборонити Разумкову здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання закону про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раді зареєстрували 13 проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі.

Так, ВР прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.