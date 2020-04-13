ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада розблокувала підписання закону про ринок землі

Новини » Політика     13.04.2020 - 16:04
Рада розблокувала підписання закону про ринок землі
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарії відхилили 13 проектів постанов про скасування закону

На позачерговому засіданні Верховна рада розглянула і відхилила 13 постанов про скасування закону про ринок землі. Таким чином нардепи розблокували підписання законопроекту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, парламентарії не підтримали проекти постанов №№2178-10-П - 2178-10-П12 "Про скасування рішення Верховної ради про прийняття у цілому як закону проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Підкреслимо, зараз підписання закону розблоковане для глави парламенту Дмитра Разумкова і відповідно для президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва просили заборонити Разумкову здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання закону про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раді зареєстрували 13 проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі.

Так, ВР прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

У Раді назвали орієнтовну дату розгляду закону про банки Дві третини киян незадоволені роботою Верховної ради
Новини України Верховна РадаРынок земли
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся