Рада остаточно прийняла закон про доступ українців до кадастрів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон прийняла в другому читанні без обговорення

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект Кабінету міністрів №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", передає кореспондент РБК-Україна.

За нього проголосували 302 парламентарії. Ухвалення документа відбулося без обговорення.

Законом передбачається, що всі просторові дані є відкритими, безкоштовними. Введено поняття "базові" і "тематичні" просторові дані (всього законопроектом передбачено 32 набори даних), а також адміністратора, який збирає метадані, що спростить доступ до геопросторових даних та їх пошуку. Дані публікуються у тому вигляді, в якому були створені, і всі їхні власники повинні оприлюднити свої дані на своїх порталах.

Прописано, що координувати діяльність системи НІГД буде уряд, а також консультативно-дорадчий орган, який буде створений. Фінансування передбачено з держбюджету в рамках існуючих програм, а також планується залучати кошти міжнародної технічної допомоги та місцевих бюджетів.

При цьому доступ до даних буде забезпечений через національний геопортал інфраструктури геопросторових даних, через портали власників геопросторових даних і оприлюднення у формі відкритих даних.

Відзначимо, істотна новація, якою доповнений законопроект при підготовці до другого читання, це зміни до закону "Про топографо-геодезичну і геодезичну діяльність" із урегулюванням питання введення державного адресного реєстру.

Закон у доопрацьованій редакції передбачає створення Державного адресного реєстру України - єдиної бази даних, яка міститиме відомості про всі адреси, привласнених об'єктів нерухомого майна та взагалі адреси, а також пов'язувати їх з топографічною основою - картою. Повноваження з ведення такого реєстру пропонується покласти на Держгеокадастр України. Умови функціонування цього реєстру будуть визначені окремим законом.

Також вводиться відповідальність за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних і вносяться відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлюється штраф "за порушення прав на просторові дані і метадані, незаконне привласнення геопросторових даних і метаданих, їх втрату або несанкціоноване знищення, порушення порядку використання".

Зокрема, пропонуються штрафи в розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення протягом року - 200-250 таких мінімумів.

Нагадаємо, профільний комітет рекомендував Верховній раді прийняти закон про доступ українців до кадастрів.

Як писало РБК-Україна, ВР на початку грудня прийняла за основу в першому читанні законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", яким пропонується відкрити українцям доступ в кадастри. За нього проголосували 322 парламентарія.

Так, на початку листопада минулого року уряд Олексія Гончарука вніс до Верховної ради даний проект закону.