Фото з місця займання (pdsns.gov.ua)

Гасіння пожежі ускладнює підвищений радіаційний фон

Пожежа в Чорнобильській зоні поширилася на територію понад 100 гектарів. Про це повідомив у Facebook в. о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.

За його словами, ситуація з ліквідацією займання складна. Гасіння пожежі ускладнює підвищений радіаційний фон.

"Пожежники продовжують боротися з пожежею, яка виникла в Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чорнобильську зону 20 гектарів, але в загальному горить понад 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева... Є погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показання приладу складають 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі", - інформує Фірсов.

Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чернобильску зону 20 гектарів, але загалом палає більше 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева... Є погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Альо така ситуація тільки в осередку пожежі. На жаль, руки у нас зазвичай доходять до реформ лише тоді, коли трапляється біда. Проблема підпалів трави несвідомими громадянами навесні та восени у нас давно вже стоїть дуже гостро. Втім, штраф за таке порушення досі складає лише 175 грн. І кожен рік ми бачимо одну й ту саму картину - в усіх регіонах палають поля, очерет, ліси. Це варварство необхідно нарешті вже припиняти. На першому ж засіданні парламенту депутати мають суттєво підняти штрафи за підпал трави. За відсутність маски зараз вас можуть покарати на 17 тисяч гривень. А за підпал, який може забрати чиєсь життя (як вже нещодавно відбулося на Житомирщині), штраф мізерний. Так тривати більше не може. Штрафи за підпали мають бути збільшені у 50-100 разів. Відповідні законопроекти є. Сподіваюся, вони будуть проголосовані. Інакше масштабні пожежі будуть і надалі відбуватися кожної осені та весни. Опубліковано Єгором Фірсовим Неділя, 5 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в ДСНС стверджували, що станом на ранок, 5 квітня, відкритого вогню в зоні пожежі немає, спостерігається лише тління окремих ділянок.

Також РБК-Україна писало, що 5 квітня в Києві в районі Майдану Незалежності горіли телекомунікаційні кабелі, які викликали пожежу. Пожежу гасили вночі та вранці. Ліквідувати вдалося о пів на 10 ранку. Через виниклу пожежу частково відключені від електропостачання приблизно 80 будинків.

Відзначимо, в Києві за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею понад 30 гектарів.