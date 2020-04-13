Рада посилила відповідальність за забруднення повітря і спалювання сухої трави

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарії підтримали законопроект №2339

Верховна рада посилила відповідальність за забруднення повітря, прийнявши законопроект №2339 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження навколишнього середовища (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу), передає кореспондент РБК -Україна.

За закон у цілому проголосували 328 нардепів.

Передбачається істотно підвищити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

Розміри штрафів

Забруднення або інша зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, караються штрафом від 1800 до 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.

Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, караються накладенням штрафу на громадян від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 900 до 1260 таких мінімумів.

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 1260 до 1800 таких мінімумів.

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 270 до 900 таких мінімумів.

Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 630 до 1080 таких мінімумів.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та захисту довкілля України закликає українців не спалювати суху рослинність.

РБК-Україна писало, що на початку квітня Кабінет міністрів України запропонував посилити відповідальність за самовільне випалювання рослинності.