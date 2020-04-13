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Пожежа в Чорнобильській зоні наближається до сховищ з радіовідходами

Новини » Надзвичайні події     13.04.2020 - 16:43
Пожежа в Чорнобильській зоні наближається до сховищ з радіовідходами
Фото: пожежа в Чорнобильській зоні, вид з об'єкта "Укриття" (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Вогонь добрався до Прип'яті

Пожежа в Чорнобильській зоні знаходиться за два кілометри від сховищ з високоактивними радіоактивними відходами. Про це РБК-Україна з посиланням на повідомлення директора Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко у Facebook.

За його словами, вогонь добрався до Прип'яті.

"Зараз вогонь дістався Прип'яті і знаходиться за два кілометри від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всій Чорнобильської зони, і від самої ЧАЕС", - повідомив Ємельяненко.

Нагадаємо, 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на територію майже 100 га.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасили декілька вогнищ пожежі. Один з них - біля села Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га

Крім того, 13 квітня Рада посилила відповідальність за забруднення повітря і спалювання сухої трави.

Додамо, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України закликає українців не спалювати суху рослинність.

Названа можлива причина пожежі в Чорнобилі Пожежа з Чорнобильської зони наближається до Прип'яті
Новини України пожежаЧорнобиль
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