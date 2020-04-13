ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада схвалила доопрацьований закон про зміни до бюджету-2020

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 14:56
Рада схвалила доопрацьований закон про зміни до бюджету-2020
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На Фонд боротьби з коронавірусом направлять майже 65 млрд гривень

Верховна рада України прийняла за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у допрацьованому проекті передбачене скорочення фонду боротьби з коронавірусом: витрати на формування Фонду скорочені майже на 32,4 млрд гривень - з 97,06 млрд до 64,67 млрд гривень.

При цьому МОЗ на програму державних гарантій медичного обслуговування покладається 15,8 млрд гривень, а Міністерству соціальної політики - 10 млрд гривень на виплату пенсій і надбавок до пенсій та 0,6 млрд гривень на допомогу.

Відзначимо, що на 2 млрд гривень збільшені доходи загального фонду державного бюджету (кошти, що перераховуються Національним банком) - з 40,7 млрд - до 42,7 млрд гривень.

Також збільшили й видатки загального фонду бюджету Державної судової адміністрації на 1,08 млрд гривень.

Проект передбачає кошти на допомогу членам сімей медиків, які померли від коронавірусу. При цьому обмежені виплати членам виконавчих органів і наглядових рад, народним депутатам, суддям, прокурорам та іншим особам.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань бюджету рекомендував Верховній раді прийняти проект змін до державного бюджету на 2020 рік у цілому.

Як писало РБК-Україна раніше, позаминулого понеділка парламентарії відправили на доопрацювання в профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік.

Разумков відкрив позачергове засідання Ради Після карантину Рада повторно внесе зміни до держбюджету
Новини України Верховна РадаБюджет 2020Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся