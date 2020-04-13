Рада схвалила доопрацьований закон про зміни до бюджету-2020

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На Фонд боротьби з коронавірусом направлять майже 65 млрд гривень

Верховна рада України прийняла за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у допрацьованому проекті передбачене скорочення фонду боротьби з коронавірусом: витрати на формування Фонду скорочені майже на 32,4 млрд гривень - з 97,06 млрд до 64,67 млрд гривень.

При цьому МОЗ на програму державних гарантій медичного обслуговування покладається 15,8 млрд гривень, а Міністерству соціальної політики - 10 млрд гривень на виплату пенсій і надбавок до пенсій та 0,6 млрд гривень на допомогу.

Відзначимо, що на 2 млрд гривень збільшені доходи загального фонду державного бюджету (кошти, що перераховуються Національним банком) - з 40,7 млрд - до 42,7 млрд гривень.

Також збільшили й видатки загального фонду бюджету Державної судової адміністрації на 1,08 млрд гривень.

Проект передбачає кошти на допомогу членам сімей медиків, які померли від коронавірусу. При цьому обмежені виплати членам виконавчих органів і наглядових рад, народним депутатам, суддям, прокурорам та іншим особам.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань бюджету рекомендував Верховній раді прийняти проект змін до державного бюджету на 2020 рік у цілому.

Як писало РБК-Україна раніше, позаминулого понеділка парламентарії відправили на доопрацювання в профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік.