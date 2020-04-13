ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києво-Печерській Лаврі помер ще один монах

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 15:57
У Києво-Печерській Лаврі помер ще один монах
Фото: Києво-Печерська Лавра (flickr.com extrud)

Зафіксована друга смерть у монастирі

Києво-Печерська Лавра підтвердила другий випадок смерті від коронавірусу у монастирі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Української православної церкви в Facebook.

Раніше повідомлялося про смерть архімандрита Нектарія, який мав ряд хронічних захворювань За наявності важкої форми пневмонії два тести на коронавірус спочатку не виявили у нього інфекції.

"Сьогодні в лікарні помер ще один монах Лаври, обставини смерті якого ще не повідомлялися", - йдеться в повідомленні.

В УПЦ також додали, що всі ченці пройшли медичне обстеження. Кілька людей вже перебувають на стаціонарному лікуванні у медзакладах Києва.

"Загальна кількість інфікованих коронавірусом уточнюється, оскільки всі обстеження проводяться державними медичними установами", - додали в прес-службі.

У зв’язку з повідомленням Київської міської державної адміністрації 13 квітня щодо великої кількості позитивних...

Опубліковано Українська Православна Церква Понеділок, 13 квітня 2020 р.

Раніше в Олександрівську лікарню госпіталізували настоятеля Києво-Печерської лаври владику Павла. Всього у монастирі коронавірусом заразились понад 90 осіб.

У зв'язку зі спалахом інфекції в Лаврі, київська влада вирішили закрити монастир на карантин.

Влада Києва роз'яснила, де буде запроваджено примусовий карантин У Київській області COVID-19 захворіли понад 200 осіб: карта
Новини України КиївцерковьУПЦКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся