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Влада Києва роз'яснила, де буде запроваджено примусовий карантин

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 14:17
Влада Києва роз'яснила, де буде запроваджено примусовий карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Установи можуть закривати на карантин при виявленні випадків COVID-19

Примусовий карантин у Києві будуть вводити стосовно підприємств та установ, на яких будуть виявлені випадки COVID-19. Про це РБК-Україна повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Зокрема, карантинні заходи можуть вводитися в трудових колективах строком на 14 днів при виявленні випадку зараження на коронавірус. Іншими словами, весь колектив (наприклад, відділ або цех) буде відправлений на самоізоляцію з обов'язковим наглядом лікарів.

"Для кожного підприємства або установи будуть складати окремий план ліквідації осередку інфекційного захворювання. Складати план і контролювати його виконання будуть Київський міський лабораторний центр МОЗ України, Головне управління Держпродспоживслужби в Києві та Головне управління Держпраці у Київській області", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є обов'язковим для всіх підприємств, установ і організацій, розташованих у Києві.

"Порушення умов карантину, правил протиепідемічних заходів та санітарного законодавства тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Нижній поріг штрафу становить 17 000 гривень. Підкреслюємо, що додержання норм і правил - це питання здоров'я та життя киян. А нехтування ними може призвести до загострення ситуації", - додали у КМДА.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці ввели примусовий карантин у місцях осередку коронавірусу.

Після карантину Рада повторно внесе зміни до держбюджету
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