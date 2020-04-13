Пожежа в Чорнобильській зоні не досягне сховищ ядерних відходів, - МВС

Фото: пожежа в Чорнобильській зоні, вид з об'єкта "Укриття" (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Всі три сховища знаходяться на безпечній відстані від вогню

Сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) у Чорнобильській зоні знаходяться у безпеці. Про це Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, в Чорнобильській зоні існують три таких сховища, і всі вони знаходяться на безпечній відстані від пожежі. Більш того, СВЯП-2 взагалі не заповнено ядерними відходами.

"СВЯП-1, на якому зберігається відпрацьоване ядерне паливо з зупиненої у 2000 році Чорнобильської АЕС, знаходиться на території самої АЕС. Там зараз повністю безпечно. Будь-які загоряння виключені. Сховище відпрацьованих ядерних відходів "Підлісне" також розташоване у безпечному щодо лісових пожеж місці і також являє собою неспалимі залізобетонні конструкції", - розповів Геращенко.

За його словами, навколо "Підлісного" був вирубаний ліс, щоб уникнути загрози пожежі. Геращенко уточнив, що до найближчих зелених насаджень відстань більше 100 метрів. Рятувальники ліквідували пожежу, що йшла у бік "Підлісного", сьогодні вранці.

Раніше директор Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що пожежа в Чорнобильській зоні знаходиться в двох кілометрах від сховищ з високоактивними радіоактивними відходами. За його словами, вогонь добрався до Прип'яті.

Пожежа в Чорнобильській зоні спалахнув 4 квітня. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на територію майже 100 га. Поліція знайшла винуватця пожежі - ним виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області. Як пояснив сам чоловік, він підпалив заради забави траву в декількох місцях, після чого не зміг впоратися з вогнем, який посилився з-за вітру.