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Россияне обстреляли железную дорогу в Сумской области: как курсируют поезда

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Воскресенье 06 ноября 2022 19:04
Россияне обстреляли железную дорогу в Сумской области: как курсируют поезда Фото: "Укрзализныця" обновила графики движения поездов из-за повреждения железной дороги в Сумской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" обновила графики движения поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате вражеских обстрелов и закрытия перегона Ворожба - Белополье (Сумская область).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Новый график движения поездов выглядит следующим образом:

  • Поезд №45 Харьков - Ужгород едет по измененному маршруту через Полтаву и Гребенку.
  • Поезд №259 Сумы - Ивано-Франковск из Сум будет следовать через Полтаву и Гребенку и вывезет из Сум всех пассажиров с билетами на поезда №45 и №259 в Киев с возможностью пересадки на другие поезда западного направления.
  • Поезд №780 Киев - Сумы едет до ст. Ворожба. 151 пассажир с билетами до ст. Сумы по Ворожбе будут ждать автобусы.
  • Состав поезда 780 отправится из ст. Ворожба ориентировочно в 21:00 в Киев (прибытие в Киев ориентировочно в 1:00) с остановками по ст. Путивль, Конотоп, Бахмач, Нежин, Дарница для посадки пассажиров с билетами на поезда №45 и №259.

Примерное время прибытия на ст. Киев-Пассажирский поезда №259 - 6:00 07.11.2022 (+5 часов), поезда №45 - 2:00 07.11.2022 (+3 часа).

Отмечается, что все прибывающие во время комендантского часа пассажиры будут бесплатно размещены в залах ожидания повышенного комфорта.

Напомним, что сегодня оккупанты обстреляли Сумскую область. Одна из местных жительниц погибла, другая получила ранения. Глава ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры на участке между Сумами и Конотопом.

Тем временем "Укрзализныця" сообщила о том, что большинство рейсов будет следовать с задержкой и измененным расписанием.

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Укрзализныця Сумская область Война России против Украины
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