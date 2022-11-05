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Шольц заявил, что ядерный удар по Украине будет "красной линией"

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Суббота 05 ноября 2022 20:23
Шольц заявил, что ядерный удар по Украине будет "красной линией" Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Применение ядерного оружия Россией против Украины является линией, которую нельзя переходить. От такого шага нужно воздержаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, которое приводит телеслужба Tagesschau.

"Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте", - сказал Шольц

Канцлер призвал Россию четко заявить, что она этого делать не будет, потому что это предел, который нельзя переходить. В пятницу во время визита в Китай канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия и КНР считают, что ядерные угрозы неприемлемы. По словам Шольца, он и глава КНР Си Цзиньпин едины во мнении, что ядерные угрозы безответственны и очень опасны.

При этом, отвечая на критику в свой адрес за поездку в Пекин, глава правительства ФРГ отметил, что убедить главу КНР Си Цзиньпина выступить против применения ядерного оружия во время войны в Украине было достаточной причиной для поездки.

Ранее в РФ обсуждали ядерный удар по Германии перед нападением на Украину.

В случае применения Россией ядерного оружия компонентов в войне против Украины, Кремль получит серьезный международный ответ.

Страны Запада используют все средства, в частности дипломатические, чтобы предотвратить ядерную эскалацию со стороны России.

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