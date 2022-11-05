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Обсудили противодействие ракетному террору: Зеленский провел заседание Ставки

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Киев, Суббота 05 ноября 2022 19:21
Обсудили противодействие ракетному террору: Зеленский провел заседание Ставки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В ходе заседания Ставки обсуждались противодействия ракетному террору, а также ситуация на энергетическом фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – довольно продолжительное, три часа. Очень детально проанализировали ситуацию на передовой, во всех направлениях, на энергетическом фронте, ситуацию на границах. Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю", - отметил Зеленский.

Также в ходе заседания очень подробно анализировалось все, что касается поставок Силам обороны: это техника, боеприпасы, связь, зимние вещи.

"Отдельно рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору – уже есть достаточно значительные результаты в том, что процент ущерба стал больше, но есть еще над чем работать", - отметил глава государства.

По словам президента Украины, необходимо обеспечить полную защиту украинского неба. Государство будет делать для этого и дальше все возможное.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в среду, 2 ноября. В частности, в ходе его обсуждалось восстановление объектов энергетики после атаки РФ.

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