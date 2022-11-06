В Сумской области военные сбили российский беспилотник

В Сумской области сегодня, 6 ноября, сбили российский беспилотник. Это сделали бойцы добровольческих формирований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Сумы" в Facebook.

Фото: в Сумской области сегодня сбили вражеский беспилотник (facebook.com/otusumy)

Военные отметили, что оперативная ситуация в Сумской области полностью контролируема.

"6 ноября 2022 года, в полдень, силами одного из добровольческих формирований на территории Миропольской общины был сбит вражеский беспилотник", - говорится в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили почти 500 российских оккупантов, а также сбили три вражеских беспилотника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.