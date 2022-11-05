Иран впервые признал поставки беспилотников России, однако есть нюанс
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые признал помощь Тегерану России беспилотниками. Однако якобы передача БПЛА проходила еще до начала полномасштабной войны в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на US News & World Report.
"Мы передали ограниченное количество беспилотников России за несколько месяцев до войны в Украине", - заявил министр во время встречи с журналистами в Тегеране.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут Тегеран в случае принятия решения о помощи России. Он заявил, что Украина будет безжалостной в своих ответных действиях.
Между тем, в СМИ появилась информация о том, что, по мнению американской разведки, Тегеран ищет помощи у Москвы для поддержки своей ядерной программы .
В ЦНС, рассказали, как Иран экспортирует свои дроны в Россию .
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