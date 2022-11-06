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Российские оккупанты ночью нанесли удар по Запорожью: один человек погиб

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Запорожье , Воскресенье 06 ноября 2022 08:15
Российские оккупанты ночью нанесли удар по Запорожью: один человек погиб Фото: российские оккупанты обстреляли Запорожье 6 ноября (facebook.com/anatoliikurtiev)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью на воскресенье, 6 ноября, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"Этой ночью рашисты снова принесли в наш город беду. Вражеские обстрелы разрушили здание гражданской инфраструктуры и, по предварительным данным, к большому сожалению, унесли жизнь одного человека. Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.

По его словам, от взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла и повреждены крыши.

Как сообщалось, российские оккупанты ночью 6 ноября нанесли ракетный удар по Запорожью, попали в жилой квартал.

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