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Украина вернула 19 пограничников из российского плена

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Киев, Суббота 05 ноября 2022 09:50
Украина вернула 19 пограничников из российского плена Фото: Украина вернула 19 пограничников из российского плена (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

Из российского плена в Украину вернулось 19 пограничников. Теперь они пройдут медобследование и реабилитацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Долгие месяцы российского плена позади. 19 пограничников вернулись домой. Дальше их ждет медобследование и реабилитация. Но главное, что они живы и дома", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 3 ноября 2022 года Украина и Россия провели обмен пленными по формуле "107 на 107". РБК-Украина подробно расписало все, что известно о большом обмене.

Добавим, недавно в Украине ответили, возможен ли большой обмен "всех на всех" с РФ.

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