Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины
Специалисты восстановили внешнее электроснабжение Запорожской АЭС после того, как оно было прекращено из-за обстрелов россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.
По данным агентства, были отремонтированы обе внешние линии 750 кВ и 330 кВ, которые необходимы для подачи электроэнергии из украинской энергосистемы.
"Около 22:00 (4 ноября - ред.) электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено, а восемь работающих аварийных дизель-генераторов были отключены и переведены в режим ожидания", - рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Напомним, в четверг, 3 ноября, в "Энергоатоме" рассказали, что Запорожская АЭС была полностью обесточена. Из-за обстрелов оккупантов были повреждены две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой.
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