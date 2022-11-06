Еврокомиссия представит пакет финансовой помощи Украине на 18 млрд евро на следующей неделе

Европейская комиссия представит пакет финансовой помощи Украине на 2023 год на следующей неделе. Общая сумма помощи составит 18 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Сегодня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основное внимание разговора было сосредоточено на обеспечении финансовой поддержки Украины на ближайшие месяцы.

"Президент фон дер Ляен сообщила президенту Зеленскому, что на этой неделе она предложит значительный финансовый пакет от ЕС в размере до 1,5 млрд евро в месяц на общую сумму до 18 млрд евро, что в значительной степени будет способствовать покрытию потребностей Украины в финансировании на 2023 год" , – сказано в сообщении.

Также сообщается, что оба лидера признали важность обеспечения предполагаемого и регулярного финансирования основных функций государства. Так, поддержка в форме льготных долгосрочных кредитов с покрытием процентных расходов также будет способствовать реформам Украины и ее пути к членству в ЕС.

Фон дер Ляен также подтвердила, что ЕС продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине, особенно зимой.

Лидеры также обсудили важность обеспечения экспорта украинского продовольствия. Они также поделились планами расширения пропускной способности дорог солидарности между Украиной и ЕС, которые до сих пор использовались для транспортировки подавляющего большинства украинского сельскохозяйственного и несельскохозяйственного экспорта с начала полномасштабной войны.

Президенты также обсудили усиление санкций против агрессора и негативную роль в поддержке Ираном агрессии России и способы ответа.