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Оккупанты пытались наступать в Чугуевском районе, - ОВА

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Харьков, Воскресенье 06 ноября 2022 10:20
Оккупанты пытались наступать в Чугуевском районе, - ОВА Фото: оккупанты пытались наступать в Чугуевском районе (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты пытались наступать в Чугуевском районе Харьковской области. Но отступили с потерями из-за мощного отпора украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"На линии соприкосновения наши военные продолжают оказывать эффективное сопротивление оккупантам. Враг пытался идти в наступление в районе населенного пункта Зыбино Чугуевского района, но под огнем наших защитников отступил с потерями", - рассказал он.

Как сообщалось, украинские военные за прошедшие сутки отразили атаки оккупантов возле населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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