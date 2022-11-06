Оккупанты пытались наступать в Чугуевском районе, - ОВА
Российские оккупанты пытались наступать в Чугуевском районе Харьковской области. Но отступили с потерями из-за мощного отпора украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"На линии соприкосновения наши военные продолжают оказывать эффективное сопротивление оккупантам. Враг пытался идти в наступление в районе населенного пункта Зыбино Чугуевского района, но под огнем наших защитников отступил с потерями", - рассказал он.
Как сообщалось, украинские военные за прошедшие сутки отразили атаки оккупантов возле населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
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