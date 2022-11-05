Ловушки для ВСУ? Гуменюк рассказала, что россияне могли задумать в Херсонской области

Российские войска пытаются создать иллюзию, что они якобы "уходят" из Херсонской области. На самом деле оккупанты таким образом могут готовить ловушку для украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

На вопрос журналиста, могут ли готовить ловушки россияне для ВСУ во время украинского контрнаступления и какие именно она ответила, что "такая ситуация не исключена".

"Потому что россияне пытаются убедить в том, что они "уходят". При том, что мы видим объективные данные - они остаются. Есть подразделения обороны, которые там окопались достаточно мощно, оставлено определенное количество техники, обустроены огневые позиции. И, в частности, те позиции, которые обустраиваются на левом берегу, они будут использованы для огневой поддержки на правом", - пояснила Гуменюк.

Она подчеркнула, оккупанты пытаются создать эффект, будто их "нет", для того, чтобы заманить наши Силы обороны в определенные населенные пункты.

"Населенный пункт - это всегда сложные уличные бои. Мы знаем и предполагаем развитие событий, которые россияне пытаются нам навязать и составляем свой стратегический план", - подытожила Гуменюк.

Что происходит в Херсонской области

Напомним, что оккупанты объявили так называемую "эвакуацию" на оккупированной территории Херсонской области. Кроме того, враг уже переместил свою "администрацию" из Херсона южнее в захваченный Скадовск.

Также после якобы "завершения" так называемой "эвакуации" с правобережья Днепра россияне перекрыли движение речных такси, барж и прекратили работу понтонной переправы.

Кроме того, появилась информация, что из здания Херсонской ОГА исчез российский флаг а оккупанты переодеваются в гражданскую форму.

Однако украинские военные призывают преждевременно не радоваться, поскольку россияне вряд ли так просто "сдадут" Херсон, а, скорее всего, такие действия являются провокацией.

Хотя и в Пентагоне, и украинской разведке дают положительные прогнозы по освобождения Херсона, международные и украинские эксперты советуют не спешить с выводами. Потому что все зависит от действий россиян.

РБК-Украина узнала мнение военного эксперта о том, как могут развиваться события при освобождении Херсона. Читайте об этом в нашем материале.