Визит Туска в Киев и арест сына Гринкевича: новости за 22 января

Вчера, 22 января 2024 года, премьер-министр Польши Дональд Туск, впервые с тех пор, как возглавил правительство в декабре 2023 года, приехал в Украину. А Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Роману Гринкевичу, который фигурирует в деле о схемах на закупках Минобороны для нужд армии.
РБК-Украина собрало главные новости за 22 января.
Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска удалось обсудить два важных момента. Это новый оборонный пакет для Киева и возможность совместного производства оружия.
"Сегодня с господином премьер-министром (Польши, - ред.) Дональдом Туском провели очень продуктивные переговоры. По всем аспектам наших двусторонних отношений. Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь", - рассказал президент Владимир Зеленский.
Что известно о визите Туска в Киев - читайте в материале РБК-Украина.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Роману Гринкевичу, фигурирующему по делу о схемах на закупках Минобороны для нужд армии.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и решил арестовать Гринкевича с возможностью залога в 500 млн гривен.
Сторона защиты заявила, что будет подавать апелляцию.
Больше о том, кто такой Роман Гринкевич и во многом его обвиняют, читайте по ссылке.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров стран Европейского союза предоставить Украине больше оружия, отметив, что количество и дальность влияют на продолжительность войны.
Глава МИД обратил внимание министров стран ЕС на эскалацию воздушного террора России и призвал их увеличить и ускорить военную поддержку нашего государства.
"Укрепление ПВО остается приоритетом. "Патриоты", NASAMS, IRIS-T и SAMP-T - это аббревиатуры, которые спасают целые города и тысячи человеческих жизней. Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом в 300+ километров. Чем больше снарядов, тем меньше потери; чем длиннее радиус (речь идет о радиусе действия, - ред.), тем короче будет война", - заявил Кулеба.
Кроме этого глава МИД напомнил о необходимости создания общего пространства европейских оборонных индустрий и европейского оборонного хаба в Украине.
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего визита в Киев 22 января заявил, что его страна присоединилась к Вильнюсской декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины.
"Польша присоединилась к декларации G7, целью которой является мобилизовать демократические страны в поддержку Украины", - сказано в сообщении.
Российская компания "Новатек", скорее всего, возобновит масштабную деятельность на своем перерабатывающем комплексе в Усть-Луге и терминале в Балтийском море в течение нескольких недель после атаки дронов.
"Новатек" заявил 21 января, что был вынужден приостановить некоторые операции на огромном терминале по отгрузке топлива в Балтийском море и "технологический процесс" на комплексе из-за пожара. По цели отработали беспилотники СБУ.
Газета "Коммерсант" также сообщила, что в результате инцидента были повреждены два водохранилища и насосная станция.
"Мы считаем, что завод, скорее всего, вернется к значительной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев", - отмечают аналитики московской брокерской компании.
Аналитики также говорят, что "Новатэк" теперь будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы.
Правоохранители зарегистрировали ряд производств по "прослушке" Bihus.Info и уже запланирован ряд следственных действий. Что касается дела по преследованию Юрия Николова, то удалось установить 4 фигурантов, которые расклеивали листовки с угрозами журналисту.
"(По Bihus.Info - ред.) одно производство в СБУ, второе - даже не одно, а четыре обратились к нам представители от "Бигуса". Мы зарегистрировали четыре производства по статье 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни)", - сказал Выговский.
По его словам, эти производства были внесены на выходных и запланирован ряд следственных действий.
"Мы скоординируем наши действия (с СБУ - ред.) и будем двигаться", - сказал Выговский.
Также он прокомментировал дело в отношении журналиста Юрия Николова. В частности, лиц, которые ломились в помещение журналиста и расклеивали листовки с угрозами.
"Относительно журналиста Николова - у нас за выходные были установлены 4 фигуранта, кто приходил расклеивал (листовки - ред.). Проводятся следственные действия", - добавил глава Нацпола.
В Лимане Донецкой области убийство четырех человек – двух женщин и полицейских. Людей, в том числе приехавших на вызов правоохранителей, застрелил боец Нацгвардии.
"Утром 21 января в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим", - рассказали в ведомстве.
Через некоторое время, по данным ГБР, с полицейскими, которые выехали на вызов, пропала связь, и в 8:00 на место происшествия поехала другая группа.
"На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин - пенсионерки и ее дочери", - добавили следователи.
По горячим следам правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве.
В парламенте Украины вчера, 22 января, зарегистрировали проект закона президента Владимира Зеленского о множественном гражданстве.
Отмечается, что проект закона называется "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины".
Президент определил его как неотложный. Позже стало известно, что Зеленский предложил в своем законопроекте актуализировать порядок приобретения гражданства для лиц, которые в составе Сил обороны участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины, членов их семей.
Послы Европейского союза в среду, 24 января, одобрят использование прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украины.
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что между государствами-членами Евросоюза существует политическое соглашение об использовании доходов от замороженных российских активов.
По словам журналиста, в среду послы ЕС должны дать зеленый свет старту откладывания полученных средств на отдельный счет.
Позже их будут использовать для нужд Украины.
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