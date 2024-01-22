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Послы ЕС в среду одобрят использование доходов от активов РФ в пользу Украины

Понедельник 22 января 2024 19:45
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Послы ЕС в среду одобрят использование доходов от активов РФ в пользу Украины Архивное фото: высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Послы Европейского союза в среду, 24 января, одобрят использование прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украины.

Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в социальной сети X.

Глава внешней политики ЕС Боррель заявил, что между государствами-членами Евросоюза существует политическое соглашение об использовании доходов от замороженных российских активов.

По словам журналиста, в среду послы ЕС должны дать зеленый свет старту откладывания полученных средств на отдельный счет.

Позже их будут использовать для нужд Украины.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

Посол Бельгии в США Жан-Артур Режибо заявил, что страны Запада должны принять коллективное решение по конфискации замороженных российских активов, большинство из которых хранятся в брюссельском расчетном центре Euroclear.

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