Візит Туска до Києва та арешт сина Гринкевича: новини за 22 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Туск у Києві: усі подробиці візиту

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска вдалось обговорити два важливих моменти. Це новий оборонний пакет для Києва та можливості спільного виробництва зброї.

"Сьогодні з паном премʼєр-міністром (Польщі, - ред.) Дональдом Туском провели дуже продуктивні переговори. Щодо всіх аспектів наших двосторонніх відносин. Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу", - розповів президент Володимир Зеленський.

Що відомо про візит Туска до Києва - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Суд арештував сина Гринкевича з можливістю застави

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та вирішив арештувати Гринкевича з можливістю застави в 500 млн гривень.

Сторона захисту заявила, що буде подавати апеляцію.

Більше про те, хто такий Роман Гринкевич і в чому його звинувачують, читайте за посиланням.

Кулеба про зброю для України: чим довший радіус, тим коротшою буде війна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міністрів країн Європейського союзу надати Україні більше зброї, наголосивши, що кількість та дальність впливають на тривалість війни.

Глава МЗС звернув увагу міністрів країн ЄС на ескалацію повітряного терору Росії та закликав їх збільшити та прискорити військову підтримку нашої держави.

"Зміцнення ППО залишається пріоритетом. "Патріоти", NASAMS, IRIS-T та SAMP-T - це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів. Закликаю також прискорити постачання артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300+ кілометрів. Чим більше снарядів, тим менші втрати; чим довший радіус (йдеться про радіус дії, - ред.), тим коротшою буде війна", - заявив Кулеба.

Крім цього глава МЗС нагадав про потребу створення спільного простору європейських оборонних індустрій та європейського оборонного хабу в Україні.

Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій для України, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час свого візиту до Києва 22 січня заявив, що його країна приєдналася до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

"Польща приєдналася до декларації G7, метою якої є мобілізувати демократичні країни на підтримку України", - сказано у повідомлення.

Дрони призупинили роботу паливного комплексу в Усть-Лузі на кілька тижнів, - Reuters

Російська компанія "Новатек", швидше за все, відновить масштабну діяльність на своєму переробному комплексі в Усть-Лузі та терміналі в Балтійському морі протягом кількох тижнів після атаки дронів.

"Новатек" заявив 21 січня, що був змушений призупинити деякі операції на величезному терміналі по відвантаженню палива в Балтійському морі та "технологічний процес" на комплексі через пожежу. По цілі відпрацювали безпілотники СБУ.

Газета "Коммерсант" також повідомила, що внаслідок інциденту було пошкоджено два водосховища та насосну станцію.

"Ми вважаємо, що завод, швидше за все, повернеться до значної потужності протягом кількох тижнів або, у гіршому випадку, місяців", - наголошують аналітики московської брокерської компанії.

Аналітики також кажуть, що "Новатек" тепер буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.

Скандали з Bihus.Info і Ніколовим: у поліції повідомили, на якому етапі слідство

Правоохоронці зареєстрували низку проваджень стосовно "прослушки" Bihus.Info і вже заплановані ряд слідчих дій. Що стосується справи щодо переслідування Юрія Ніколова, то вдалося встановити 4 фігурантів, які розклеювали листівки з погрозами журналісту.

"(Щодо Bihus.Info - ред.) одне провадження в СБУ, друге - навіть не одне, а чотири звернулися до нас представники від "Бігусу". Ми зареєстрували чотири провадження за статтею 182 (порушення недоторканості приватного життя)", - сказав Вигівський.

За його словами, ці провадження були внесені на вихідних і заплановано ряд слідчих дій.

"Ми скоординуємо наші дії (з СБУ - ред.) і будемо рухатися", - сказав Вигівський.

Також він прокоментував справу щодо журналіста Юрія Ніколова. Зокрема, осіб, які ломилися в помешкання журналіста та розклеювали листівки з погрозами.

"Стосовно журналіста Ніколова - у нас за вихідні були встановлені 4 фігуранти, хто приходив розклеював (листівки - ред.). Проводяться слідчі дії", - додав голова Нацполу.

Боєць Нацгвардії застрелив чотирьох людей на Донбасі: вбито двох поліцейських

У Лимані Донецької області вбивство чотирьох людей - двох жінок та поліцейських. Людей, у тому числі правоохоронців, які приїхали на виклик, застрелив боєць Нацгвардії.

"Вранці 21 січня у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем", - розповіли у відомстві.

Через певний час, за даними ДБР, з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8:00 на місце події поїхала інша група.

"На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок - пенсіонерки та її дочки", - додали слідчі.

По гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

В Раді зареєстрували законопроект Зеленського про множинне громадянство

У парламенті України вчора, 22 січня, зареєстрували проект закону президента Володимира Зеленського про множинне громадянство.

Зазначається, що проєкт закону має назву "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України".

Президент визначив його як невідкладний. Пізніше стало відомо, що Зеленський запропонував у своєму законопроєкті актуалізувати порядок набуття громадянства для осіб, які у складі Сил оборони беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України, членів їхніх сімей.

Посли ЄС у середу схвалять використання доходів від активів РФ на користь України

Посли Європейського союзу в середу, 24 січня, схвалять використання прибутку від заморожених активів РФ на користь України.

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що між державами-членами Євросоюзу існує політична угода про використання доходів від заморожених російських активів.

За словами журналіста, у середу посли ЄС мають дати зелене світло старту відкладання отриманих коштів на окремий рахунок.

Пізніше їх використовуватимуть для потреб України.