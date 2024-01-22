В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о множественном гражданстве

В парламенте Украины сегодня, 22 января, зарегистрировали проект закона президента Владимира Зеленского о множественном гражданстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины .

Отмечается, что проект закона называется "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины".

Президент определил его как неотложный.

Множественное гражданство в Украине

Отметим, что множественное гражданство - это статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран по законам этих стран. Конституция Украины (статья 4) определяет, что в Украине существует единое гражданство.

В октябре 2023 года в МИД заявили, что считают необходимым введение множественного гражданства в Украине. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с государством-агрессором.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украине рассматривали возможность на законодательном уровне урегулировать вопросы множественного гражданства.

В декабре 2021 года президент Владимир Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, но документ так и не успели рассмотреть.

Сегодня Зеленский сообщил, что внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве.