Польша присоединилась к декларации G7 по гарантиям для Украины, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего визита в Киев 22 января заявил, что его страна присоединилась к Вильнюсской декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение канцелярии польского премьера в Twitter.

"Польша присоединилась к декларации G7, целью которой является мобилизовать демократические страны в поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Туск прибыл сегодня с визитом в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробно о его визите можно прочесть в материале РБК-Украина.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще в начале июля прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией стартовали 17 ноября 2023 года.

Также сообщалось, что 20 декабря прошел второй раунд переговоров по гарантиям безопасности между Украиной и Британией.

Соглашение по безопасности между Британией и Украиной

12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

Более подробно о документе - в материале РБК-Украина.

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