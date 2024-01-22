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Скандалы с Bihus.Info и Николовым: в полиции сообщили, на каком этапе следствие

Киев, Понедельник 22 января 2024 11:41
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Скандалы с Bihus.Info и Николовым: в полиции сообщили, на каком этапе следствие
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Правоохранители зарегистрировали ряд производств по "прослушке" Bihus.Info и уже запланирован ряд следственных действий. Что касается дела о преследовании Юрия Николова, то удалось установить 4 фигурантов, которые расклеивали листовки с угрозами журналисту.

Об этом на ответ на вопросы корреспондента РБК-Украина сказал глава Национальной полиции Иван Выговский.

"(Касательно Bihus.Info - ред.) одно производство в СБУ, второе - даже не одно, а четыре обратились к нам представители от "Бигуса". Мы зарегистрировали четыре производства по статье 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни)", - сказал Выговский.

По его словам, эти производства были внесены на выходных и запланирован ряд следственных действий.

"Мы скоординируем наши действия (с СБУ - ред.) и будем двигаться", - сказал Выговский.

Также он прокомментировал дело по журналисту Юрию Николову. В частности, лиц, которые ломились в квартире журналиста и расклеивали листовки с угрозами.

"Что касается журналиста Николова - у нас за выходные были установлены 4 фигуранта, кто приходил расклеивать (листовки - ред.). Проводятся следственные действия", - добавил глава Нацпола.

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