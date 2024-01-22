Туск в Киеве: все подробности визита

Премьер-министр Польши Дональд Туск, впервые с тех пор как возглавил правительство в декабре 2023 года, приехал в Украину. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что известно о визите Туска в Киев - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Туск в Киеве: хроника событий

(13:18). Первые заявления Туска в Киеве

Премьер-министр Польши, находясь в Киеве, заявил, что нет ничего важнее поддержки Украины в ее отпоре российской агрессии. Он назвал вопрос борьбы с российским агрессором "номер один" и подчеркнул, что приехал в Украину также "для польской безопасности".

Туск также заявил, что хотя есть "некоторые конфликты интересов", Польша и Украина будут работать "в духе дружбы, чтобы разрешить любые разногласия как можно скорее".

Он акцентировал, что для него очень важно "сформировать ощущение, что Польша является самым надежным союзником Украины в этой смертельной схватке со злом".

"На самом деле я в Киеве еще и ради польской безопасности. Это не только вопрос Украины. Это вопрос безопасности для всего свободного мира, и Польше в частности, хотя бы из-за географии", - сказал Дональд Туск.

(11:54). Встреча с премьер-министром Украины.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил о встрече с польским коллегой. Они на Михайловской площади в Киеве возложили цветы к Стене памяти павших защитников Украины в российско-украинской войне.

(09:28). Дональд Туск прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщили в канцелярии главы польского правительства и опубликовали фото.

Фото: Туск приехал в Киев (twitter.com/donaldtusk)

Программа визита

Украинская сторона приглашала польского премьера Дональда Туска в декабре прошлого года. Впоследствии о своих планах посетить Киев сообщил и сам новоназначенный глава польского правительства. Туск заявил, что хочет обсудить вопросы блокады границы с Украиной.

И уже сегодня канцелярия польского премьера официально сообщила, что Туск в Киеве и намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Следует отметить, что Туск и Зеленский уже несколько раз встречались. В частности, в 2019 году они вместе ездили в Станицу Луганскую. Тогда Туск возглавлял Европейский совет.

Отношения между Украиной и Польшей

Как писали польские СМИ, визит польского премьера необходим для того, чтобы начать перезагрузку между странами. В частности, между сторонами произошло некоторое обострение, когда польские перевозчики вызвали блокаду границы с Украиной и из-за запрета на импорт украинского зерна, введенного Варшавой.

Недавно министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт зерна в страну будет действовать до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.

Впрочем, по поводу блокады границы польскому правительству удалось достичь консенсуса с протестующими. Польское Мининфраструктуры подписало соглашение с перевозчиками, результатом которого стало прекращение блокады пунктов пропуска на польско-украинской границе до 1 марта. Уже 17 января движение на ПП для украинских грузовиков было разблокировано.

Сам Туск, как пишут СМИ, больше заинтересован в обсуждении стратегических отношений Киева и Варшавы, поэтому совершает визит в Украину уже после условного решения вопроса с границей.

Что известно о Туске и его отношении к Украине

Дональд Францишек Туск родился 22 апреля 1957 года в Гданьске. Он уже был премьер-министром Польши в 2007-2014 годах.

Кроме того, в декабре 2014 года он стал главой Европейского совета, а в 2017 году был переизбран на этот пост (до конца ноября 2019 года).

Туск является лидером польской партии "Гражданская платформа".

Уже 12 декабря 2023 года Туск был избран главой правительства Польши. Его избрание премьер-министром состоялось после провального голосования по вотуму доверия к ранее действующему правительству Матеушу Моравецкому, после чего буквально через менее чем час было проведено дополнительное голосование за кандидатуру Туска. В тот же день президент Польши Анджей Дуда подписал решение о принесении присяги о назначении Совета министров, после чего и другие министры нового правительства приняли присягу.

Сам Туск еще с начала агрессии РФ в 2014 году заявлял, что в Украине идет война, и призвал всю Европу встать на защиту своего союзника. Также он назвал санкции против России - одним из лучших способов поддержки Украины.

Уже после того, как он снова возглавил польское правительство в конце 2023 года, Туск заявил, что "не позволит правительству строить позицию на антиукраинских настроениях". Также он считает, что Россия может напасть на Европу в ближайшие несколько лет.

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