Иностранцы станут украинцами? Кому, за что и как Зеленский предлагает давать гражданство

Президент Владимир Зеленский предложил в своем законопроекте актуализировать порядок приобретения гражданства для лиц, которые в составе Сил обороны участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины, членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта .

Цель законопроекта

Отмечается, что целью принятия проекта Закона Украины "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины" является актуализация положений законодательства в сфере миграции и гражданства.

В частности речь идет об основаниях и порядке приобретения и прекращения гражданства Украины лица, которые в составе ВСУ, других образованных в соответствии с законами формирований, участвуют в защите независимости и территории Украины.

Кому планируют давать разрешение на иммиграцию вне квоты

Одному из супругов, если второй из супругов является погибшим (умершим) гражданином Украины и членом Сил обороны Украины (независимо от срока пребывания в браке, действительном на момент гибели (смерти), - в случае обращения с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию в период военного положения или не позднее чем в течение 6 месяцев.

Въезд в Украину и выезд из Украины для иностранцев, которые служат по контракту в Силах обороны Украины, будет происходить по паспортному документу и военному билету.

Условия получения гражданства

Также иностранцам, которые служат в рядах Сил обороны, обязательно проживать в Украине более трех лет, чтобы получить гражданство.

Иностранцам необходимо будет признавать и соблюдать Конституцию Украины и законы, историю, а также подтвердить уровень владения государственным языком.

В случае принятия закона должно появиться декларация о признании себя гражданином Украины. Это документ, в котором иностранец при подаче заявления о приобретении гражданства Украины лицо признает себя только гражданином Украины.

Еще должен быть урегулирован вопрос возможности представления паспортного документа, срок действия которого закончился, иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Силах обороны Украины для получения вида на жительство.

Отдельно законопроектом предлагается упрощенный вариант получения гражданства Украины для граждан США, Британии, Норвегии, стран-членов ЕС, Швейцарии, Японии, Канады.

Множественное гражданство в Украине

Отметим, что множественное гражданство - это статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран по законам этих стран. Впрочем, Конституция Украины (статья 4) определяет, что в Украине существует единое гражданство.

В октябре 2023 года в МИД заявили, что считают необходимым введение множественного гражданства в Украине. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с государством-агрессором.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину рассматривали возможность на законодательном уровне урегулировать вопросы множественного гражданства.

В декабре 2021 года президент Владимир Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, но документ так и не успели рассмотреть.

Сегодня Зеленский сообщил, что внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве.