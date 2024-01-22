На нужды боевых бригад. Кабмин дополнительно выделил Минобороны более 600 млн гривен
Правительство Украины выделило Министерству обороны средства из резервного фонда государственного бюджета на срочные нужды боевых бригад Вооруженных сил. Речь идет о сотнях миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
В оборонном ведомстве отметили, что всего правительство выделило 657 млн гривен (из них Государственной специальной службе транспорта - 10,7 млн гривен).
"Отдельно от этой суммы Главному управлению разведки Министерства обороны было выделено 10,524 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
МОУ направит эти деньги на закупку техники и вооружения, оптических и тепловизионных приборов, средств связи, производство боеприпасов, ремонт и содержание техники, а также запасных и комплектующих к ней, рассказали в ведомстве.
Также отмечается, что каждая из бригад ВСУ формирует эту потребность индивидуально.
В то же время, по подходу Генштаба, выделенные Кабмином средства распределяются так: от 1 до 10 миллионов гривен каждой бригаде по принципам:
- приоритет предоставлен военным частям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях;
- учтена организационная структура и численность личного состава (условно, пехоте - больше, летчикам - меньше, так как самолеты обслуживаются в централизованном порядке).
Детали распределения средств
В МОУ рассказали, что ведомство ожидает сформированные потребности каждой воинской части, после чего расчеты обобщит Генштаб. Далее будет подготовлен соответствующий запрос на Министерство финансов, после чего средства будут направлены в Минобороны и направлены в воинские части.
По словам заместителя главы МОУ Юрия Джигира, выделение средств из резервного фонда вызвано изменениями в администрировании "военного НДФЛ" в 2024 году.
"Отныне 10% от части военного НДФЛ, которое засчитывается в государственный бюджет, будет автоматически возвращаться военным частям пропорционально уплаченному ими налогу. Поскольку эту пропорцию можно будет посчитать только после уплаты НДФЛ в январе, то новый механизм заработает с февраля", - рассказал он.
Представитель МОУ добавил, что таким образом Кабмин для закрытия "финансового разрыва" в январе выделил из резервного фонда средства для неотложных нужд обороны.
Закон о направлении налогов с военных на оборону
Напомним, в ноябре прошлого года Верховная рада Украины приняла закон о перенаправлении налога на доходы военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный бюджет до конца войны. Решение поддержали 253 депутата. В этом же месяце его подписал президент Владимир Зеленский.
Как ранее заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, средства от НДФЛ военных нужны для закупки дронов и снарядов.
На прошлой неделе стало известно, что Кабмин дополнительно выделит военным почти 800 млн гривен. Эти средства будут потрачены "на очень срочные нужды" Сил обороны Украины.
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