Суд арестовал сына Гринкевича с возможностью залога

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Роману Гринкевичу, фигурирующему по делу о схемах на закупках Минобороны для нужд армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление судьи.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и решил арестовать Гринкевича с возможностью залога в 500 млн гривен.

Сторона защиты заявила, что будет подавать апелляцию.

Что известно о деле Гринкевича

Роман Гринкевич стал фигурантом дела своего отца - львовского предпринимателя Игоря Гринкевича. Следствие установило, что старший Гринкевич через подставные компании выигрывал контракты на поставку одежды и еды для украинской армии, но часть из них либо не была выполнена, либо была выполнена с большой задержкой или не в полном объеме.

В общей сложности речь идет о более чем 20 контрактах. По предварительной оценке следствия, государству был нанесен ущерб на 1 млрд гривен.

Детальнее о деле и семье Гринкевичей - читайте в материале РБК-Украина.

Задержание Романа Гринкевича

После оглашения подозрения правоохранители не задержали Романа Гринкевича, а через несколько дней заявили, что не знают, где он. Впоследствии его объявили в розыск, а суд дал разрешение на задержание.

Сегодня Гринкевич был задержан в Одессе. Правоохранители говорят, что он планировал сбежать за границу. Сам Гринкевич, общаясь с журналистами в суде, объяснил, что уехал в Одессу по делам, хотя и знал, что находится в розыске.

Больше о том, кто такой Роман Гринкевич и в чем его обвиняют, читайте по ссылке.

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