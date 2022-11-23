Визит СБУ в Киево-Печерскую лавру и новая финпомощь от США: новости за 22 ноября

Война России против Украины: последние новости

Украинские военные отразили 13 атак россиян на Донбассе, а артиллерия и авиация продолжила уничтожать позиции оккупантов.

Украинские защитники за сутки, 21 ноября, уничтожили еще 400 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 85 тысяч своих военных.

Российские войска обстреляли Орехов Запорожской области. В результате прямого попадания по пункту выдачи гумпомощи погиб человек, еще двое получили ранения.

В Минобороны рассказали, что по состоянию на сегодняшний день на границе Беларуси с Украиной находится недостаточное количество вражеских сил для наступления. Но такой вариант может быть запасным у России.

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ по состоянию на сегодня, 22 ноября, деоккупировали уже 1886 населенных пунктов.

Российская Федерация ведет воздушную разведку в Украине, а ВСУ атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Официально. СБУ посетила Киево-Печерскую лавру и дала первый комментарий

СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. Они проходили для того, чтобы не допустить ее использования для ячейки "русского мира".

Мероприятия проходили совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

США выделили Украине почти 5 млрд долларов финансовой помощи

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет финансовой поддержки бюджета в размере 4,5 млрд долларов.

"Сегодня США мобилизовали дополнительные 4,5 млрд долларов в виде грантов для прямой поддержки бюджета. Эти средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от незаконной войны России путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг", - рассказала министр финансов США Джанет Йеллен.

Орбан оскандалился из-за шарфа с картой "Великой Венгрии", куда "включили" часть Украины и Румынии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в новый скандал из-за шарфа с картой "Великой Венгрии", куда "включили" территории Украины и Румынии.

В ответ Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии на ковер.

Шольц призвал быть готовым к эскалации войны в Украине

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Она может заключаться в разрушении инфраструктуры.

"Ввиду развития войны и видимых и растущих неудач России... мы должны быть готовы к эскалации", - сказал Шольц

В оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы

Во вторник, 22 ноября, в оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы. Местные сообщают, что может работать противовоздушная оборона.

Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что якобы два беспилотника сбиты ПВО при попытке подлета к Балаклавской ТЭС.

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду

Во вторник, 22 ноября, "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с нападающим Криштиану Роналду.

"Криштиану Роналду покинет "Манчестер Юнайтед" по взаимному соглашению", - сказано в сообщении клуба.

Сколько еще массированных ударов по Украине может нанести РФ: ответ Данилова

Российские оккупанты могут совершить еще несколько таких же массированных обстрелов Украины, как 15 ноября, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще сделать такие обстрелы", - отметил он.