Оккупанты обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Орехове: есть жертвы

Российские войска обстреляли Орехов Запорожской области. В результате прямого попадания по пункту выдачи гумпомощи погиб человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Олександра Старуха в Telegram .

"Прямо сейчас российские изверги обстреливают город Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения", - отметил он.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на происшествие. Глава ОП Андрей Ермак назвал обстрел пункта выдачи гумпомощи "жалкой тактикой военных неудачников".

"Российские террористы обстреливают пункты выдачи гуманитарки, продолжают ядерный шантаж – жалкая тактика военных неудачников. Что ж, на каждое такое действие есть противодействие", - написал он в Telegram.