США выделили Украине почти 5 млрд долларов финансовой помощи
Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет финансовой поддержки бюджета в размере 4,5 млрд долларов.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сегодня США мобилизовали дополнительные 4,5 млрд долларов в виде грантов для прямой поддержки бюджета. Эти средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от незаконной войны России путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг", - отметила Йеллен.
Сообщается, что средства пойдут на заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также на пенсии.
По словам министра финансов США, новый пакет помощи увеличит общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины до 13 миллиардов долларов.
"Мы призываем других доноров увеличить и ускорить свою помощь Украине. Помимо оказания экономической поддержки, министерство финансов и правительство США продолжат использовать все доступные инструменты, включая нашу историческую санкционную коалицию, чтобы ослабить военную машину Путина", - добавила Йеллен.
Ранее мы писали, что Европейская комиссия сегодня, 22 ноября, предоставляет правительству Украины еще 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи.
Напомним, в начале ноября Еврокомиссия анонсировала пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро.
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