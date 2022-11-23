Візит СБУ до Києво-Печерської лаври та нова фіндопомога від США: новини за 22 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

Українські військові відбили 13 атак росіян на Донбасі, а артилерія та авіація продовжила знищувати позиції окупантів.

Українські захисники за добу, 21 листопада, знищили ще 400 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 85 тисяч своїх військових.

Російські війська обстріляли Оріхів Запорізької області. Внаслідок прямого влучення по пункту видачі гумдопомоги загинула людина, ще двоє отримали поранення.

У Міноборони розповіли, що станом на сьогоднішній день на кордоні Білорусі з Україною знаходиться недостатня кількість ворожих сил для наступу. Але такий варіант може бути запасним у Росії.

Українські військові від початку повномасштабного вторгнення РФ деокупували вже 1886 населених пунктів.

Російська Федерація веде повітряну розвідку в Україні, а ЗСУ атакували два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Офіційно. СБУ відвідала Києво-Печерську лавру та дала перший коментар

СБУ провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві. Вони проходили для того, щоб не допустити її використання для осередку "російського світу".

Заходи проходили спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у рамках системної роботи СБУ щодо протидії вибуховій діяльності російських спецслужб в Україні.

США виділили Україні майже 5 млрд доларів фінансової допомоги

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет фінансової підтримки бюджету у розмірі 4,5 млрд. доларів.

"Сьогодні США мобілізували додаткові 4,5 млрд доларів у вигляді грантів для прямої підтримки бюджету. Ці кошти почнуть виділятися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг", - розповіла міністр фінансів США Джанет Єллен.

Орбан оскандалився через шарф з картою "Великої Угорщини", куди "включили" частину України та Румунії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у новий скандал через шарф з картою "Великої Угорщини", куди "включили" території України та Румунії.

У відповідь Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини на килим.

Шольц закликав бути готовим до ескалації війни в Україні

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина має бути готовою до ескалації ситуації в Україні. Вона може полягати у руйнуванні інфраструктури.

"Зважаючи на розвиток війни і видимих і зростаючих невдач Росії... ми повинні бути готові до ескалації", - сказав Шольц.

В окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи

У вівторок, 22 листопада, в окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи. Місцеві повідомляють, що може працювати протиповітряна оборона.

Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що нібито два безпілотники збито ППО при спробі підльоту до Балаклавської ТЕС.

"Манчестер Юнайтед" розірвав контракт з Кріштіану Роналду

У вівторок, 22 листопада, "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із нападником Кріштіану Роналду.

"Кріштіану Роналду залишить "Манчестер Юнайтед" за взаємною угодою", - йдеться у повідомленні клубу.

Скільки ще масованих ударів по Україні може завдати РФ: відповідь Данілова

Російські окупанти можуть здійснити ще кілька таких же масованих обстрілів України, як 15 листопада, розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Той напад, який був 15 листопада, був одним з найпотужніших. Якщо йдеться про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли", - зазначив він.