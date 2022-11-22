РФ ведет воздушную разведку, а ВСУ атаковали два района скопления оккупантов, - Генштаб

Российская Федерация ведет воздушную разведку в Украине, а ВСУ атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российская Федерация продолжает вооруженную агрессию против нашего государства. Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, осуществляют инженерное оборудование линии обороны, на отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия, ведут воздушную разведку. В целях комплектования и пополнения потерь своих подразделений враг перемещает личный состав и военную технику в районы ведения боевых действий.

В сутки противник совершил около 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении враг совершил обстрел из реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Кустино Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать группировку войск для проведения демонстрационных действий. Оккупанты периодически ведут обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону и обстреливает из танков, минометов и ствольной артиллерии, в частности, районы населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, а также Макеевка и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил обстрелы позиций Сил обороны Украины по танкам и всему спектру артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы около 10 населённых пунктов. В частности, Орехов Запорожской области.

В Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Применял ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области, а также Токаревка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Херсон.

В городе Енакиево в Донецкой области продолжается подготовка принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды российских оккупационных войск. Как особенность отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты.

Во временно оккупированный город Дебальцево Донецкой области, с целью наращивания группировки войск, перемещены отдельные подразделения с территории Чеченской республики и из состава частной военной компании "Вагнер".

Кроме того, выявлена перегруппировка отдельных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области. По имеющейся информации, высвобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты.

Авиация сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.