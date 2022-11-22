ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шольц призвал быть готовым к эскалации войны в Украине

Новина українською →
Берлин, Вторник 22 ноября 2022 15:52
Шольц призвал быть готовым к эскалации войны в Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Она может заключаться в разрушении инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ввиду развития войны и видимых и растущих неудач России... мы должны быть готовы к эскалации", - сказал Шольц на конференции в Берлине, организованной газетой Sueddeutsche Zeitung.

Шольц заявил, что его недавняя поездка в Китай стоила того, чтобы изложить совместную позицию двух стран против применения ядерного оружия.

Во время своего визита в Китай в начале этого месяца Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин осудили угрозы применения атомного оружия в Украине.

Шольц сказал, что оборонный фонд в 100 млрд евро, объявленный после вторжения России, стал результатом урока, полученного при наращивании оборонных запасов немецких вооруженных сил.

Как сообщало РБК-Украина, парламент Германии намерен выделить до 100 млрд евро на закупки нового вооружения и военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Резников показал, сколько ракет осталось у России
Резников показал, сколько ракет осталось у России
DAILY
Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему
Юрий Дощатов, Юлия Акимова Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему