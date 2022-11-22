ВСУ ликвидировали уже 85 тысяч оккупантов: обновленные потери России
Фото: ВСУ ликвидировали уже 85 тысяч оккупанот (Getty Images)
Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 400 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 85 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 22 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 85 000 (+400) человек ликвидировано,
- танков - 2895 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5827 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1882 (+12) ед,
- РСЗО - 395 (+2) ед,
- средств ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+0),
- крылатых ракет - 480 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4393 (+15) ед,
- специальной техники - 161 (+0).
Наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Напомним, Украинские военные отразили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов на Донбассе.
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