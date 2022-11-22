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ВСУ ликвидировали уже 85 тысяч оккупантов: обновленные потери России

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Вторник 22 ноября 2022 09:08
ВСУ ликвидировали уже 85 тысяч оккупантов: обновленные потери России Фото: ВСУ ликвидировали уже 85 тысяч оккупанот (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 400 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 85 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 22 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 85 000 (+400) человек ликвидировано,
  • танков - 2895 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5827 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1882 (+12) ед,
  • РСЗО - 395 (+2) ед,
  • средств ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+0),
  • крылатых ракет - 480 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4393 (+15) ед,
  • специальной техники - 161 (+0).

Наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Напомним, Украинские военные отразили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов на Донбассе.

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