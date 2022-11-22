ВСУ ликвидировали уже 85 тысяч оккупантов: обновленные потери России

Фото: ВСУ ликвидировали уже 85 тысяч оккупанот (Getty Images)

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 400 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 85 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.