В оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы
Во вторник, 22 ноября, в оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы. Местные сообщают, что может работать противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .
Отмечается, что взрывы прогремели в разных районах города, а именно возле Балки Германа, над Остряками. Местные жители сообщают о работе средств ПВО на мысе Фиолент и в районе Балаклавы.
"Прямо сейчас, Балаклава, 3 взрыва. Стекло чуть не выбило дома", - говорится в сообщении.
Взрывы продолжают раздаваться, о чем сообщают жители Севастополя.
Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.
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Обновлено 18:32
Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работают очередные силы ПВО.
"Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбиты. Все силы и службы находятся в боевой готовности", - заявил гауляйтер.
Напомним, что в конце сентября в оккупированном Крыму раздались громкие взрывы.
До этого 28 сентября в оккупированном Крыму раздались взрывы.
Также в оккупированном Крыму раздались громкие взрывы 26 сентября.
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